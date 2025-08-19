88° ANIVERSARIO DE TRES ISLETAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del 88° Aniversario de nuestra localidad, bajo una intensa lluvia se llevó a cabo en Plaza Independencia, el izamiento del Pabellón Nacional y las Banderas de Colectividades

Además se hizo una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores en la Plaza Independencia y luego al pie de la Cruz Mayor del Cementerio para homenajear a inmigrantes y primeros pobladores fallecidos.

Un homenaje a nuestras raíces y a todos aquellos que, con esfuerzo y dedicación, hicieron posible el crecimiento de nuestra ciudad

