LA MUNICIPALIDAD ACTUÓ CON RAPIDEZ TRAS LA TORMENTA DEL LUNES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La fuerte tormenta que azotó a Juan José Castelli en la noche del lunes provocó la caída de varios árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad, generando daños materiales y obstrucciones en la vía pública.

Frente a esta situación, la Municipalidad desplegó un operativo de emergencia que incluyó dos cuadrillas de operarios municipales. Durante la jornada del martes, los trabajadores recorrieron distintos barrios para retirar árboles y ramas caídas, liberando calles y veredas que habían quedado bloqueadas.

Además, se brindó asistencia inmediata a una familia que resultó afectada por la caída de un árbol sobre su vivienda, garantizando la atención y el acompañamiento necesario.

Con estas acciones, el municipio buscó devolver rápidamente la normalidad a la ciudad y mitigar los efectos de las inclemencias climáticas.

Relacionado