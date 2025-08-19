FIESTA PATRONAL DE SAN FERNANDO Y CURA BROCHERO: CELEBRACIÓN RELIGIOSA EN CASA DE GOBIERNO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana, en el hall de Casa de Gobierno se llevó a cabo la celebración religiosa en el marco de la Fiesta Patronal de San Fernando y el santo Cura Brochero. El encuentro contó con el acompañamiento del coordinador de Culto del Ministerio de Gobierno, Pastor Pablo Paredes, la asesora general de la gobernación, Alejandra Ferreyra, del párroco de la Iglesia Catedral, padre Alberto Fogar, además de autoridades y trabajadores de la administración pública.

Paredes destacó que esta celebración forma parte del cronograma de actividades que se desarrollan en la previa de la peregrinación central, prevista para el próximo domingo y que partirá desde la Catedral. Recordó que el programa comenzó el domingo pasado con el Día del Niño y se extenderá también durante toda la semana.

“La Coordinación de Culto brinda apoyo y colaboración con la difusión y promoción de valores y actividades vinculadas a las distintas comunidades religiosas del Chaco”, señaló.

Por su parte, el padre Fogar agradeció el acompañamiento que reciben en cada visita a las instituciones en el marco de la novena patronal: “Nos llena de satisfacción y estamos muy agradecidos con el recibimiento. Queremos trabajar muy concretamente sobre la esperanza, que es lo que sostiene la vida de la gente”, expresó.

Programa de actividades

-Novena patronal: todas las noches a las 20 en la Catedral.

-Sábado 23: fogón comunitario con espectáculos artísticos y grupos musicales.

-Domingo 24: procesión por las calles de la ciudad, a partir de las 11.

-Miércoles 27: fiesta patronal con el rito de entrada por la Puerta Santa en el Año Jubilar (19 hs.) y la misa central presidida por monseñor Ramón Dus (20 hs.).

