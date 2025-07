50 AÑOS DEL CE.NO.VI: EL GOBIERNO PROVINCIAL DESTACÓ EL ARDUO TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El acto contó con la presencia del fundador Jorge Enrique Touilleaux quien fue reconocido por el Ejecutivo y homenajeado por las familias que asisten al Centro.

El gobierno provincial acompañó el 50º aniversario del Centro Social, Recreativo y Cultural para No Videntes y Ambliopes (CE.NO.VI) y destacó el trabajo que realizan para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva y ratificó el apoyo a la institución que cambia la vida de muchas familias.

El acto, que se realizó hoy en el Salón Obligado de Casa Gobierno, contó con la presencia del socio fundador, Jorge Enrique Touilleaux.

Estuvo presente el presidente del CE.NO.VI., Sergio Touilleaux, y en representación de la Provincia, la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de Las Personas Con Discapacidad, Ana María Mitoire. La funcionaria hizo llegar un afectuoso saludo en nombre del gobernador Leandro Zdero y destacó “el enorme trabajo que día a día desempeñan para mejorar la vida de las personas no videntes y ambliopes”, remarcó.

Haciendo un repaso por la historia del CE.NO.VI., la funcionaria también recordó que los inicios no fueron fáciles ya que poco se hablaba o se sabía sobre la discapacidad. “Es una institución señera que hace 50 años comenzó a mostrar las muchas cosas que podían hacer las personas con discapacidad visual”, indicó. “Como política pública lo más importante es darle su lugar a las personas con discapacidad. Es importante estar atentos a lo que la persona con discapacidad necesita, y para ello es fundamental escucharlas porque son ellas las que marcan el camino. Y es en ese ejercicio donde el CE.NO.VI. hace un gran trabajo”, aseveró Mitoire.

En la oportunidad, tanto la Provincia como los municipios de Resistencia y Villa Ángela -donde el centro tiene sus sedes- declararon de interés el 50º aniversario del CE.NO.VI. Vale destacar que el CE.NO.VI está construyendo su edificio propio en la capital chaqueña que estará culminado para fin de año. “Es una obra con la que la gestión provincial está comprometida”, agregó la funcionaria.

Toullieux: “Hoy nos toca comprometernos y proyectarnos hacia el futuro”

En su discurso, el presidente del CE.NO.VI. Toullieux dijo: “Hoy celebramos medio siglo de historia. 50 años de una obra que nació para iluminar en los silencios, en gestos que muchas veces no se ven, pero que transforman”.

En este punto resaltó que “el CE.NO.VI. fue creado para estar al servicio de las personas. De aquellas que, aunque no ven con los ojos, poseen una mirada profunda que a muchos nos falta. Una mirada que nace del alma, que reconoce lo esencial y que, sin necesidad de luz, ve lo importante”.

Sergio Toullieux recordó a su padre, Roberto Toullieux, impulsor del proyecto inicial y dijo: “fue quien le puso el cuerpo en un tiempo donde abrir caminos era una hazaña diaria”. También remarcó que el CE.NO.VI. siempre fue una construcción colectiva.

“Hoy, el CE.NO.VI. es mucho más que un sello: es un refugio, una mesa compartida, un espacio para reír y también para llorar. Aquí no hay egoísmo; se construye con generosidad y se sostiene con compromiso. Se cultiva la autonomía. Celebramos estos 50 años y renovamos el compromiso que asumieron quienes nos antecedieron. Hoy nos toca sostener y proyectar hacia el futuro”, relató.

Para finalizar el presidente del CE.NO.VI. marcó que: “Esta fecha no es solo para emocionarse, sino para comprometerse”. Para luego hacer un llamado para que más personas se sumen con nuevas propuestas y compromiso en pos de seguir apoyando esta institución. “Hago un llamado a los presentes a sumarse con propuestas y a comprometerse con la institución. No miremos para otro lado cuando hay tanto por hacer. El CE.NO.VI. es una fuerza viva, una llama que se mantiene encendida gracias al compromiso de quienes creen en un mundo más justo, más humano y más accesible., finalizó Toullieux.

