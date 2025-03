El fenómeno que no se pudo o no se quiso lograr en 19 años, Javier Milei lo logró en 13 meses. Este lunes, la movilización por el 24 de marzo, en memoria de las víctimas y desaparecidos de la dictadura militar, contará con una novedad: será una marcha unificada entre los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas adherentes.

Una movilización histórica que reencuentra a los distintos organismos y a sus militancias atravesados por los recientes hechos de violencia y represión en las marchas por los jubilados. En la movilización donde hinchas de fútbol se sumaron en apoyo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich no dudó en aplicar su promocionado protocolo antipiquete lo que suscitó una fuerte demostración de fuerza para controlar la calle. En la última concentración de este miércoles el gobierno debió, por intervención judicial mediante, desistir de ese protocolo y dejar a las fuerzas de seguridad detrás de las vallas. Misma situación se espera para este lunes.

La convocatoria unificada está firmada desde organismos asociados a las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, como agrupaciones y asociaciones de izquierda, quienes años anteriores como si fuesen agua y aceite preferían no juntarse ni movilizarse en el mismo horario. Convocan esta vez desde Abuelas De Plaza De Mayo, Madres De Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares De Desaparecidos Y Detenidos Por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos, Cels – Centro De Estudios Legales Y Sociales, Liga Argentina Por Los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos. Junto a organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad Y Justicia, Aedd-Asociación De Ex Detenidos Desaparecidos, Cadep-Coordinadora Antirrepresiva Por Los Derechos Del Pueblo, Cadhu – Centro De Abogados Por Los Derechos Humanos, Cmm- Colectivo Memoria Militante, Correpi -Coordinadora Contra La Represión Policial E Institucional, Herman@S- Herman@S De Desaparecidos Por La Verdad Y La Justicia, Hermanxs De Detenidxs Desaparecidxs Y Asesinadxs Por El Terrorismo De Estado, Movimiento De Ex Presos Políticos Y Exiliados, Serpaj, entre otros.

En Plaza de Mayo, habrá un solo escenario. Arriba estarán solo Madres y Abuelas, ningún dirigente, ningún otro referente más que las cuatro personas que leerán el documento consensuado, todos emblemas en la defensa de los Derechos Humanos: Taty Almeida (94 años) y Elia Espen (93), de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Estela de Carlotto (94), de Abuelas de Plaza de Mayo; y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (93).

Objetivo

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.