20 FAMILIAS RECIBIERON SU TÍTULO DE PROPIEDAD

Dimos un nuevo paso hacia una ciudad con más oportunidades y justicia social: 20 familias recibieron sus títulos de propiedad .
Este no es solo un papel, es la seguridad de saber que lo que construyeron con esfuerzo les pertenece, es la posibilidad de invertir, crecer y dejarles un legado a sus hijos .
 Desde nuestra gestión seguimos trabajando de manera ordenada y planificada, relevando terrenos, haciendo mensuras y brindando asesoramiento legal, para que cada vez más familias tengan la tranquilidad de contar con su título de propiedad .
 Seguiremos avanzando con hechos concretos, porque nuestro compromiso es transformar realidades y construir un Tres Isletas mejor para todos

