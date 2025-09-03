EL INESPERADO CRUCE ENTRE VICTORIA VILLARRUEL Y UN TRABAJADOR DE FATE: «NO COMPARTIMOS SU POLÍTICA»

Victoria Villarruel en la fábrica FATE de Victoria, provincia de Buenos Aires.

un episodio que no pasó inadvertido durante la jornada de este martes, mientras Javier y Karina Milei lidian con un escándalo sin precedentes por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La visita de Victoria Villarruel a la fábrica de neumáticos FATE , ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, dejódurante la jornada de este martes,por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Alejandro Crespo, uno de los trabajadores y miembros del sindicato, le habló a la vicepresidenta y se refirió al pedido de mejora salarial que vienen arrastrando desde abril: «No compartimos la política que está llevando adelante, más allá de nuestra ideología… está muy grave la situación», le dijo, al momento que le entregó una carta del gremio.

«Bueno, lo entiendo, pero ponerme ‘militares, genocidas’ y eso…» , replicó Villarruel, a lo que Crespo respondió: «Es la posición que tiene el sindicato. Lo que ustedes dicen, lo escuchamos, por más que no lo compartamos. Esto es lo que nosotros decimos, por más que ustedes no lo compartan». , replicó Villarruel, a lo que Crespo respondió:

«Yo lo que te digo es lo siguiente, nosotros tenemos que irnos acercando porque acá hay que trabajar por todo el país. Entonces, este tipo de cosas yo las paso por delante, pero ustedes también las tienen que pasar por delante cuando yo hablo de la gente de…» , dijo la vicepresidenta y fue interrumpida por el representante: «Yo hablo por los trabajadores». , dijo la vicepresidenta y fue interrumpida por el representante: