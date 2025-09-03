EL INESPERADO CRUCE ENTRE VICTORIA VILLARRUEL Y UN TRABAJADOR DE FATE: «NO COMPARTIMOS SU POLÍTICA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Alejandro Crespo fue el encargado de expresarle a la vicepresidenta la postura del sindicato ante el insistente pedido de mejoras de salarios desde abril.
La publicación de Villarruel tras visitar FATE
La vicepresidenta usó sus redes sociales para contar su actividad, mientras el escándalo de los hermanos Milei estalla por todos lados: «En el Día de la Industria, visité la planta industrial de FATE, en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. Agradezco el recibimiento del presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla y de todo su equipo directivo. Me comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción, en un recorrido por todos los sectores«.