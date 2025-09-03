EL GOBIERNO PUSO EN MARCHA LA UNIDAD MÓVIL DEL REGISTRO CIVIL

El Gobierno provincial puso marcha este miércoles la nueva unidad móvil del Registro Civil, equipada para la gestión de todo tipo de trámites vinculados a la identidad de las personas.

El equipo comenzó a funcionar con un operativo especial en la plaza 25 de Mayo, en tanto que este viernes estará presente en la Isla del Cerrito, en el marco de la tradicional Pesca del Dorado con devolución, y luego continuará recorriendo distintas localidades de la provincia.

«Con este operativo estamos poniendo en funcionamiento una moderna unidad que recorrerá los rincones de la provincia, para que todos los chaqueños puedan hacer sus trámites independientemente del punto donde vivan», señaló la vicegobernadora Silvana Schneider.

UNIDAD MÓVIL PARA TODO TIPO DE TRÁMITES

El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, destacó el trabajo articulado con el Registro Civil y la importancia de contar con un móvil especialmente diseñado: «Queremos llegar a quienes viven más lejos, donde no existen estos servicios, y garantizar igualdad de oportunidades».

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, explicó que la unidad fue adquirida y equipada mediante convenio con el Gobierno provincial y posterior licitación pública. Dispone de tecnología de última generación para la gestión de todo tipo de trámites, desde DNI hasta pasaportes.

A su vez, la directora General del Registro Civil, Marcela González, remarcó: «Estamos acercando el Registro Civil a la población. Los interesados podrán realizar todo tipo de gestiones de manera presencial, cumpliendo los requisitos que cada trámite precise».

Finalmente, Schneider y Meiriño coincidieron en que «la puesta en marcha de este servicio representa un paso fundamental para achicar las asimetrías, llevar el Estado a la gente y garantizar iguales oportunidades en el acceso a la identidad».