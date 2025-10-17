17 DE OCTUBRE- DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hoy, 17 de octubre, en este día tan especial para todos los peronistas, la Junta del Partido Justicialista de Juan José Castelli saluda con orgullo a todos los compañeros, compañeras y simpatizantes del Movimiento Nacional Justicialista ✊💪.

📅 Los invitamos a seguir militando con convicción y esperanza, para que este 26 de octubre la Lista 501 Fuerza Patria 💙 logre un triunfo contundente que nos permita iniciar el camino de la recuperación del gobierno provincial y nacional 🇦🇷.

📍 Te esperamos hoy a las 20:00 horas en nuestra sede partidaria (Rivadavia 670) para reunirnos, debatir y seguir trabajando juntos por esa victoria que necesitamos para frenar los atropellos, buscar un nuevo rumbo y recuperar la empatía con cada ciudadano que hoy la está pasando difícil ❤️.

🙌 Te esperamos compañero/a, porque la lealtad se demuestra con compromiso y acción.

