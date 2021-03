ZDERO: “SUMAR ES UNA ALIANZA CON LA GENTE”

Leandro Zdero realizó anoche una nueva reunión del Movimiento SUMAR en las instalaciones de la Peña Nativa Martín Fierro de Resistencia. “Ni la lluvia impidió que Sumar Resistencia se reuniera, acá estamos los que tenemos coraje, ganas y entusiasmo para generar la esperanza que necesitamos los resistencianos y todos los chaqueños. Reafirmamos el espacio de construcción más amplio porque acá se edifica con optimismo, propuestas y trabajo; haciendo una alianza con la gente porque tenemos un compromiso moral de reparar esta provincia ante las injusticias y los dolores. Generaciones completas se ven frustradas sin futuros, infancias robadas, jóvenes sin ilusiones y rostros de chaqueños resignados; allí está el compromiso moral nuestro de lograr que todos recuperemos la dignidad”- comenzó diciendo.

LOS CHAQUEÑOS DEBEN RECUPERAR LA DIGNIDAD

“SUMAR tiene el compromiso moral de convocar a todos, a quienes se atrevan y busquen alternativas en el lugar donde nos toque. De generar propuestas, proyectos y alternativas para devolverle la dignidad de los chaqueños en jerarquizar la educación para que no ocurra lo que está pasando, de reparar, el daño causado a los chicos donde la inmoralidad pareciera naturalizada cuando se roban la leche a los chicos, se desvían los camiones de mercadería o cuando la Salud no cura porque no hay inversión.

SUMAR es un lugar para todos, acá no hay lugar para otra cosa que no sea la construcción colectiva plural: sumar, sumar y sumar debe ser nuestro objetivo porque la gente está cansada de los que hablan mucho y hacen poco. La gente está cansada de los que prometen mucho y a la hora de gobernar se olvidan de lo prometido, por eso debemos devolverle la dignidad a la gente desde la política y desde aquel que inclusive no esté en la política sea parte de este espacio. Los invito a esta gran revolución de ideas y a esta gran revolución de propuestas, pero fundamentalmente que todos y cada uno de los que se atrevan a cambiar la provincia sean protagonistas” – añadió.

SEREMOS EL FUEGO DE LAS GANAS Y EL COMPROMISO

En el tramo final de su mensaje, Zdero aseguró: “Estamos preparados para dar discusiones internas y seguramente de sectores, pero allí no queremos gastar las energías. Se terminó y decimos basta, así como dijimos la otra vez, trazamos una raya a la inmoralidad, a la injusticia decimos basta porque de acá en más comenzamos a escribir la historia de un Chaco, de una Resistencia diferente.

Salgamos con entusiasmo, salgamos con alegría, pero mucho más con compromiso de encender el entusiasmo en todos porque todos somos protagonistas. Alguien dijo alguna vez, que hay fuegos: de todo tipo fuegos tontos que no alumbran y queman, pero también hay otro fuego que arde en la vida con tanta fuerza que cuando uno se acerca se enciende; esa es la idea de la revolución seremos el fuego que encienda las ganas y el compromiso de transformar esta provincia”.

