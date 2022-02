ZDERO SOLICITÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA PRODUCTORES DE LA COLONIA MARIANO MORENO

El diputado provincial Leandro Zdero, acompañado por sus pares de Chaco Cambia, solicitó al Gobierno del Chaco (ante los organismos que correspondan) la urgente refacción y reconstrucción de los tres puentes situados en la Colonia Mariano Moreno que conectan con las localidades de San Bernardo y La Clotilde.



El proyecto ya ingresó a la Legislatura, y en este sentido, Zdero manifestó: “Los productores de la zona vienen realizando numerosos pedidos a las autoridades porque los puentes están deteriorados como consecuencia de la inundación del año 2019. Me transmitieron su preocupación porque en vez de recorrer aproximadamente 5 kilómetros para pasar de una localidad a otra, se encuentran realizando entre 10 a 15 kilómetros, a diario, lo cual les genera innecesariamente muchos gastos en producción, traslado y tiempo de trabajo”.

ANTE LA PROXIMIDAD DE LA COSECHA DE ALGODÓN, NECESITAN LOS PUENTES EN CONDICIONES.

“Los productores agrícolas necesitan movilizarse ante la proximidad de la cosecha de algodón y no deberían padecer estas dificultades para llevar a cabo la misma afrontando perjuicios económicos a futuro, por no tener los puentes en condiciones”- agregó.



LOS PRODUCTORES AGUARDAN UNA RESPUESTA FAVORABLE

“La circulación excesiva de camiones por la única arteria habilitada que tienen hoy para transitar puede generar a corto plazo, un gran deterioro de la misma. Por eso, la urgencia de una respuesta favorable para los productores de la zona y esperemos que este pedido tenga el acompañamiento de todo el Cuerpo”- finalizó Zdero.

