ZDERO SOLICITÓ A NACIÓN QUE SE QUITE EL 15% DE RETENCIONES AL CULTIVO DE ALGODÓN Y A PRODUCTOS FORESTALES

El gobernador de la provincia Leandro Zdero solicitó formalmente al Secretario de Bioeconomía de la Nación, Ing. Fernando Vilella, que no se implemente el aumento al 15% en los derechos de exportación dispuesto a nivel nacional de los productos exportables provinciales del sector algodonero y forestal, como ser madera, carbón vegetal y tanino.

Este pedido de Zdero al gobierno nacional de no aplicar el 15% de retenciones al cultivo de algodón y a productos forestales, es acompañado por el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs. Si bien entendemos la necesidad de incrementar la recaudación, no podemos dejar de señalar que este nuevo impuesto a estos productos implicaría apenas un mínimo porcentaje del total estimado por derechos de exportación a nivel país. Es decir, su impacto sería mínimo para las arcas nacionales; sin embargo, para nuestra economía, si representaría un nuevo golpe- subrayó el mandatario provincial.

En la nota formal enviada, el gobernador además señaló que: “Sumar este 15% extra de impuestos al momento de exportar terminaría por destruir el intercambio externo de las empresas locales. La aplicación del nuevo impuesto reduciría los ingresos por exportación a un valor similar al que se obtenía previo al sinceramiento del tipo de cambio oficial. Es decir, se evaporaría cualquier posible beneficio para los productores, en un contexto de costos muy por encima de la inflación mensual promedio.

Por último, solicitó también con urgencia la incorporación del algodón, la madera, el carbón vegetal y el tanino en los regímenes especiales de promoción de exportación, como los que ya fueron establecidos para actividades olivícola, citrícola, arrocera, láctea, miel, entre otras. Confiamos en que se podrá reevaluar esta realidad particular, de manera tal de encontrar una salida que mantenga competitivo a distintos sectores económicos más relevantes en la provincia.

