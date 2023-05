ZDERO SOBRE SEGURIDAD: “EN MI GESTIÓN, VAMOS A INVERTIR EN EQUIPAMIENTOS, TECNOLOGÍA Y MÁS POLICÍAS”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Leandro Zdero, diputado provincial y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Chaco Cambia Lista 653 Z, manifestó que “tenemos un Plan de Seguridad para la provincia, porque la situación en las ciudades y en el campo ha empeorado. Con decisión política vamos a invertir en equipamientos, en tecnología y en incorporar nuevos policías. Va a volver el rol de formación y capacitación en la Escuela de Policía; estamos convencidos de esto, porque en seguridad se debe actuar antes y no después”.

Ante los reiterados casos y el aumento de los delitos en la provincia de los que la sociedad está cansada, Zdero agregó: “Estamos viviendo mal, no hay un plan de seguridad que funcione o medidas preventivas para cuidar a la gente. Roban a nuestros chicos la bicicleta, el celular, las zapatillas en las salidas de las escuelas o arrastran a las mujeres para sacarles su cartera o la moto; los comerciantes también viven con miedo de mantener sus puertas abiertas o en el campo, donde los delitos también han crecido y no se protege al que trabaja”.

DEBEMOS COMENZAR A CAMBIAR LO QUE ESTÁ MAL Y DAR RESPUESTAS A LA SOCIEDAD

Por último, Zdero remarcó: “Nuestro plan de seguridad contendrá una modernización como nunca antes y para lograrlo se deberán refundar la Policía del Chaco como así también el Servicio Penitenciario Provincial para recuperar o establecer su identidad. Por eso, lo vamos a implementar inmediatamente en mi gestión, con acciones y medidas preventivas, tanto para las ciudades como para el campo; debemos recuperar el rol y el respeto a la figura del policía. Es fundamental que cuenten con el respaldo en sus tareas de seguridad y prevención; además, vamos a incorporar más agentes a la Institución, porque hace años, no se registran dichos ingresos y lograremos que se habilite la Escuela. Haremos un trabajo responsable llevando adelante capacitaciones, entregando equipamientos y sumando tecnología; esto hace falta, un plan con medidas y acciones concretas porque la situación es muy grave”.

