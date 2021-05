ZDERO: SI LA INTERPELACIÓN FUERA UN EXAMEN SE SACARÍAN UN CERO

*El diputado provincial Leandro Zdero manifestó que si hoy la interpelación fuera un examen se sacarían un cero y deberían volver en la próxima mesa. “Pareciera que vivimos en provincias distintas, el Ministerio no sabe dónde está parado o existe una intencionalidad manifiesta de que no les interesa la educación. En principio no respetaron el horario previsto y alteraron los puntos que debían responder haciendo uso de la mayoría. Fue un papelón, no respondieron nada concretamente, vinieron a hablar de cualquier cosa y hubo mucho palabrerío. Siguen nivelando para abajo”- indicó. *

LA MINISTRA NO NOS DIJO QUÉ HICIERON CON LA PLATA

Zdero continuó diciendo: “Dicen que el acuerdo del 2020 consistió en la continuidad de la Cláusula Gatillo para todo el 2021 y una mesa para recuperar lo perdido en el 2017 y 2018. Estoy seguro que el gobierno la podía pagar y no lo hizo. Dato de color: se ejecutó el 23% del Presupuesto ¿Dónde está el 10% restante? ¿Dónde está? Esto, solo se entiende en esta provincia que se administra mal, se recibe más en Coparticipación y los salarios son migajas; no se escuden en la pandemia señores, esa es plata extra que también van a tener que rendir. La ministra no nos pudo decir que hicieron con la plata ni de los festivales de programas especiales y de las escuelas de gestión social”.

¿VAN A SEGUIR SAQUEANDO EL BOLSILLO DE LOS DOCENTES?

“Pero como si fuera poco, ahora también le metieron la mano en el bolsillo a los docentes, ensañamiento contra los docentes, la Resolución 1079 (de dudosa legitimidad) no es otra cosa que eso, acá tengo los descuentos aplicados a los docentes, 5.175,59 tres días de paro para el básico de $14.000, otro de 6.336,37 ¿le parece? Le descuentan porque ustedes lo prometieron y no cumplieron, no es justo. Ahora le inician información sumaria al directivo que no lo informó, eso es ensañamiento y mire la casualidad, son los días posteriores al acuerdo con algunos gremios 29, 30 y 31, acaso quieren plantear docentes de 1era y de 2da? ¿Por que algunos no aceptaron las migajas? Vaya mi pregunta entonces, van a seguir saqueando el bolsillo de los docentes? El ministerio informa que hay 39.932 docentes mientras que el gobernador insiste en los 50.000 vaya diferencia…como todo en este gobierno, los números no cierran- añadió.

EL DESASTRE INJUSTIFICABLE DE LOS POSTÍTULOS

“Respecto al avances de obras, gráficamente no cambiaron ni el cuerito de una canilla, buscaron excusas, inventan inversiones, pero la realidad mata relato, escuela donde vamos están cada vez peor, y mientras tanto todos los funcionarios de ministerios se guardaron en cuarentena, mientras los docentes a como dio lugar sostuvieron el sistema, y hoy los castigan. A la hora de justificar el desastre de los postítulos se vio claramente que no van a terminar con esto que parece ser el agujero negro y negocio donde no se entiende que algunos hacen 4 o 5 postítulos y con esto desvirtúan el orden de mérito”- finalizó el legislador.

