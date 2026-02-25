ZDERO SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA IMPULSAR EL ACUERDO UE–MERCOSUR

El gobernador Leandro Zdero, mantuvo una reunión de trabajo con Paolo Garzotti, jefe de unidad de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica (DG TRADE) de la Comisión Europea, con el objetivo de analizar el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y su impacto en las economías regionales.

El mandatario provincial estuvo acompañado por Martín Poccard, presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, quien trabaja en la articulación y promoción de oportunidades vinculadas al acuerdo entre ambos bloques.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, destacando el potencial que representa para las economías regionales como la provincia del Chaco, así como también los beneficios que podría generar para los ciudadanos europeos mediante el acceso a productos de calidad a precios competitivos.

En ese marco, Zdero remarcó la importancia de fortalecer la integración comercial y abrir nuevas oportunidades para la producción chaqueña. “Nos reunimos con uno de los máximos responsables en materia de comercio para plantear la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, porque entendemos que tendrá un impacto muy positivo en nuestras economías regionales”, expresó el gobernador.

Asimismo, el mandatario destacó el valor de la producción provincial dentro del comercio internacional. “El Chaco tiene mucho para ofrecer: somos productores confiables y queremos que nuestros productos lleguen a más mercados, generando desarrollo, empleo y crecimiento para nuestra gente”, afirmó.

Por otra parte, durante la reunión también se abordó la situación de las barreras no arancelarias y la necesidad de avanzar en su flexibilización. En ese sentido, Zdero señaló: “Planteamos la importancia de revisar y flexibilizar algunas barreras no arancelarias para atender realidades de desarrollo como la que tiene nuestra provincia, de manera que podamos integrarnos de forma más competitiva al comercio internacional”.

Finalmente, el gobernador destacó el valor del diálogo y la cooperación con instituciones europeas para potenciar inversiones y consolidar vínculos estratégicos que impulsen el crecimiento del Chaco en el escenario global.

Relacionado