EXITOSA JORNADA DE VENTA DE GAS SOCIAL EN JUAN JOSÉ CASTELLI
Tal como estaba programado para este miércoles 25 de febrero, se llevó adelante con total éxito una nueva jornada de venta de gas social a bajo costo en el Pulmón Verde de Juan José Castelli.
Este operativo, que se realiza de manera mensual, tiene como principal objetivo acompañar a las familias de menores recursos, garantizando el acceso a garrafas a precios accesibles (15.000 Pesos).
La iniciativa busca aliviar la economía del hogar y brindar una respuesta concreta ante la necesidad de contar con un servicio esencial como el gas para cocinar 🏠🔥.
La convocatoria fue positiva, con una importante concurrencia de vecinos que se acercaron desde distintos barrios para aprovechar este beneficio.
El orden y la organización permitieron que la jornada se desarrollara con normalidad y agilidad, facilitando el acceso equitativo al producto.
Desde el Centro de Gestión Municipal se coordinan estas ventas en articulación con las áreas correspondientes, reafirmando el compromiso de continuar implementando políticas públicas que acompañen a quienes más lo necesitan.
Con este tipo de acciones, el Municipio fortalece su presencia en el territorio y ratifica su compromiso social, promoviendo medidas que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad 💪✨.