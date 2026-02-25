INVESTIGACIONES COMPLEJAS DETUVIERON A UN HOMBRE POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL AGRAVADO

Los agentes de Investigaciones interceptaron al sospechoso en la vía pública y lo pusieron a disposición de la Comisaría Quinta.

En horas de la mañana, efectivos de la División Delitos Contra las Personas procedieron a la aprehensión de un ciudadano de 27 años, implicado en una causa de » Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado en Grado de Tentativa».

El procedimiento fue el resultado de una serie de tareas investigativas previas destinadas a establecer el paradero del sospechoso. Los agentes montaron un operativo de vigilancia discreta en las inmediaciones del Barrio 13 de Diciembre, zona donde se presumía que el buscado se ocultaba.

Alrededor de las 08, los agentes interceptaron al hombre en la vía pública. Tras ser identificado, se confirmó que sobre él recaía una orden de detención emitida por el Equipo Fiscal N° 06.

Posteriormente a la demora, se mantuvo comunicación con la fiscalía interviniente, la cual ratificó la medida y dispuso la notificación formal de su situación legal.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta Metropolitana, donde quedó alojado y a disposición de la magistratura judicial correspondiente.

