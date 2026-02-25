CAMINERA SECUESTRÓ OTRO AUTO ADULTERADO E INTERVINO CARGA VACUNA CON IRREGULARIDADES
👉Hoy, peritos del Dpto. Inspección Vehicular Metropolitana secuestraron un automóvil marca Chevrolet Cruze, tras constatarse adulteraciones en la numeración de motor y chasis.
El rodado quedó formalmente secuestrado y se dio intervención a la fiscalía de turno.
El conductor fue notificado de las actuaciones.
👉Ruta Provincial N° 7 Acceso Oeste.
Por otra parte, agentes viales de San Martín intervinieron una carga vacuna, porque tenía anomalías en la documentación.
Detectaron que la guía de traslado de ganado estaba vencída.
Había demorado un camión marca Renault donde trasladaban 10 animales vacunos.
Intervino personal del Dpto. Seguridad Rural de Gral. San Martín, quienes colaboraron con el procedimiento y continuaron las actuaciones.