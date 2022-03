ZDERO PIDIÓ UN PLAN INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SUDOESTE

El diputado provincial sobrevoló este sábado la zona, la cual se vio afectada por las lluvias. Así, hay caminos y campos anegados para los productores.

El diputado provincial, Leandro Zdero, junto al concejal Daniel “Negri” Rodríguez, sobrevoló este sábado la zona rural de Pinedo y Charata, ante el anegamiento de las rutas 12, 13 y el camino interdepartamental.

“Esta situación afecta a los productores que no pueden llegar a sus campos ni sacar su producción. Esta zona necesita un plan integral de manejo de cuencas, para el escurrimiento de las aguas, con obras fundamentales y complementarias para garantizar el cauce adecuado”, indicó.

Sobre este tema, Zdero manifestó: “Nos acercamos con el concejal de Pinedo, “Negri” Rodríguez, a interiorizarnos más de la situación que están pasando los productores de la zona. Hablamos con ellos, porque los reclamos se multiplicaron y los caminos secundarios o alternativos también quedaron tapados completamente”.

EL ESTADO DEBE TRABAJAR CON PREVISIÓN

“De una vez por todas, debemos entender que el Estado no puede trabajar cada vez que se inundan los campos; hay que trabajar con previsión, hay que planificar y hay que trabajar en periodos donde no hay precipitaciones abundantes en las obras que se necesitan. Si bien hasta el momento es incalculable la cantidad de hectáreas afectadas con aguas en sus campos, es una situación desoladora que los tienen con las manos atadas y con mucha impotencia por no ser ayudados”, agregó.

Por último, Zdero aseguró: “Estoy convencido, al igual que los productores, que se necesita de ese plan integral que ponga a disposición un trabajo articulado entre la Administración Provincial del Agua, los Consorcios Camineros, Vialidad Provincial y demás organismos vinculados a la problemática”.

