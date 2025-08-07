ZDERO NO PERMITE USURPACIONES: 5 PERSONAS FUERON DETENIDAS EN EL BARRIO MUJERES ARGENTINAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intentaban ocupar un espacio verde en la zona. Se secuestraron elementos utilizados para delimitar terrenos.

Esta tarde, en Resistencia, personal policial intervino ante un intento de ocupación de tierras en un espacio verde del barrio Mujeres Argentinas. Un grupo de unas 20 personas, entre mayores y menores de edad, se encontraba en el lugar con intenciones de instalarse y se negaba a retirarse.

Teniendo en cuenta la decisión política del Gobernador Zdero de NO permitir las usurpaciones, se solicitaron refuerzos e intervino personal de varias Unidades. Ante la resistencia de algunos presentes, se utilizó la fuerza pública de forma controlada y se logró restablecer el orden.

Cinco personas, tres mujeres y dos varones, fueron conducidos a la Comisaría. En el lugar se secuestraron palos, estacas, cables y otros materiales usados para marcar parcelas.

La fiscalía en turno dispuso notificar a los involucrados bajo la causa “Supuesta Tentativa de Usurpación”.

Relacionado