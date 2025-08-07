AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 7 de agosto
10:00 Hs- En la oficina de Turismo, en la Plaza 25 de Mayo, presentación de actividades por el Mes de la Infancia.
-Municipalidad de Resistencia y el Gobierno provincial.
🟡 Por la tarde:
19:00 hs- Lanzamiento del Programa de Prevención del Área Metropolitana y presentación de
vehículos.
Lugar: En la Plaza Central, sobre Mitre y Santa María de Oro.
-Ministerio de Seguridad.
💪 Los esperamos‼️