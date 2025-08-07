AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 7 de agosto

10:00 Hs- En la oficina de Turismo, en la Plaza 25 de Mayo, presentación de actividades por el Mes de la Infancia.

-Municipalidad de Resistencia y el Gobierno provincial.

🟡 Por la tarde:

19:00 hs- Lanzamiento del Programa de Prevención del Área Metropolitana y presentación de

vehículos.

Lugar: En la Plaza Central, sobre Mitre y Santa María de Oro.

-Ministerio de Seguridad.

💪 Los esperamos‼️

