VISITAMOS EL MERENDERO «INFANCIA FELIZ» DE ZAPARINQUI

☕️Cada lunes y miércoles, desde la Delegación Municipal de Zaparinqui, se brinda un servicio de merienda destinado a más de 45 niños y niñas en edad escolar. Esta iniciativa tiene como principal objetivo reforzar la alimentación de los hogares más vulnerables, en un contexto económico que golpea con fuerza a los sectores más desprotegidos.

📌Las madres de la comunidad colaboran activamente en la preparación de facturas, rosquillas y otras delicias caseras. En estos días fríos de invierno, una taza de chocolate caliente, rica y nutritiva, se convierte en un gesto de cariño y contención que los pequeños disfrutan con entusiasmo.

👏La presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, y el secretario de Desarrollo Social, Javier Bender, visitaron el merendero y compartieron una tarde amena junto a los niños, resaltando la importancia de estos espacios de cuidado y acompañamiento comunitario.

