PUERTO TIROL: DEMORARON A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

Lo identificaron y tenía pedido de captura por supuesto hurto, el hombre de 29 años fue conducido y notificado de su situación legal.

Anoche en horas de la madrugada, en el Asentamiento San Francisco, los agentes demoraron a un hombre para identificarlo. Sus datos personales fueron contrastados en el Sistema de Gestión Biométrica.

Supieron que tenía un pedido de captura por la causa Supuesto Hurto a solicitud de Fiscalía Penal N° 13, fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente fue notificado de su aprehensión y puesto a disposición de la justicia.

