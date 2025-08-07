RESISTENCIA: FUE DETENIDO POR CIRCULAR CON UNA MOTO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sobre el vehículo pesaba una denuncia por “Supuesto Hurto”.

Anoche, personal de la Comisaría Octava detuvo a un hombre de 28 años que circulaba a bordo de una motocicleta marca Motomel, de 110 cilindradas, la cual presentaba un pedido de secuestro activo por una causa de “Supuesto Hurto”.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 23, en la intersección de las calles Sargento Cabral y French. Durante un control de rutina, los agentes detuvieron la marcha de un ciudadano que conducía el rodado sin la documentación correspondiente.

Tras verificar los datos del vehículo, se constató que la motocicleta contaba con una denuncia por hurto.

Finalmente, el rodado fue secuestrado y el conductor trasladado a la unidad correspondiente, donde fue notificado de su situación legal.

