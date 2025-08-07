RESISTENCIA- ATRAPADOS VENDIENDO COCAINA: UNA TENIA PRISION DOMICILIARIA Y OTRO CON TOBILLERA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de una mujer 36 y un hombre de 39 años.

Este miércoles a las 22:15 en el barrio Italo Argentino, los efectivos de la División Operaciones Metropolitana detuvieron a una pareja que se encontraba comercializando cocaína en un Volkswagen Fox color negro.

La aprehensión se dio en las calles internas del barrio. Tenían en su poder dos envoltorios con un total de 202 gramos de cocaína. Además, de dos teléfonos y 12.900 pesos.

Tras la identificación, los funcionarios descubrieron que el hombre de 39 años tenía una tobillera electrónica en el marco de causa por Violencia de Género, en tanto la mujer de 36 se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria por Infracción a la ley de estupefacientes.

El operativo contó con la colaboración de los efectivos de la casilla policial ubicada en ese barrio y los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.

