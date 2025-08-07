SAN CAYETANO: POR QUÉ CADA 7 DE AGOSTO MILES DE FIELES PIDEN POR PAN Y TRABAJO

Este jueves, miles de personas se congregarán en distintas iglesias del país para honrar a San Cayetano, el santo al que se le atribuye la intercesión por el trabajo y el sustento. La fecha conmemora su fallecimiento en 1547, pero la particular devoción argentina tiene raíces mucho más recientes.

Aunque Cayetano de Thiene murió un 7 de agosto en Italia, su vínculo con el trabajo y el pan surgió en la Argentina. Durante la década de 1930, en plena crisis económica global, el desempleo afectaba duramente al país. Fue entonces cuando el padre Domingo Falgioni, director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, promovió su figura como intercesor para quienes buscaban empleo.

Falgioni difundió una estampa en la que se representaba a San Cayetano con el Niño Jesús y una espiga de trigo, imagen que con el tiempo se consolidó como símbolo del «pan y el trabajo». En medio de la necesidad y el desamparo, los fieles comenzaron a atribuirle milagros y a confiar en su ayuda, lo que afianzó su devoción popular.

En la provincia se conmemora el día del santo con la clásica cabalgata de San Cayetano, que se desarrolla desde Presidencia de la Plaza hasta el Lote 5 de El Palmar, en un recorrido de 25 kilómetros que reúne a los fieles chaqueños.

Quién fue San Cayetano

Cayetano de Thiene nació el 1° de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, en el seno de una familia acomodada. Estudió Derecho en la Universidad de Padua y más tarde se trasladó a Roma, donde fue secretario privado del papa Julio II. Tras la muerte del pontífice, decidió consagrar su vida a Dios y fue ordenado sacerdote en 1516.

Fue fundador del Oratorio del Amor Divino y de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que promovía una vida austera, el desapego de los bienes materiales y la dedicación a los pobres y enfermos. En tiempos de la Reforma protestante, San Cayetano sostenía que la verdadera reforma de la Iglesia debía comenzar por uno mismo.

Murió el 7 de agosto de 1547, a los 66 años. Se negó a descansar sobre un colchón en sus últimos días, fiel a su vida de humildad. Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X.

El santuario en Buenos Aires: epicentro de la fe popular

El principal lugar de devoción a San Cayetano en la Argentina es el santuario ubicado en la calle Cuzco 150, en el barrio de Liniers, Ciudad de Buenos Aires. Fundado en 1875 por la Sociedad Hijas del Divino Salvador, el templo recibe cada año a miles de fieles que llegan de distintas provincias y países vecinos para agradecer, pedir y renovar sus promesas.

Durante la jornada del 7 de agosto, las puertas del santuario permanecen abiertas y se celebran misas de manera ininterrumpida. La fila para tocar la imagen del santo puede extenderse por varias cuadras.

La oración a San Cayetano

Una de las plegarias más difundidas para pedir la intercesión del santo dice:

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes, y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

También se reza la súplica a la Divina Providencia, en la que se clama por casa, vestido, sustento, salud y una vida guiada por la virtud.