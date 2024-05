ZDERO NO ESTARÁ EN CÓRDOBA ESTE 25 JUNTO A MILEI: PRESIDIRÁ EL ACTO CENTRAL EN PAMPA DEL INFIERNO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Truncado el Pacto de Mayo, donde el presidente Javier Milei pretendía firmar con los gobernadores 10 puntos que tenían como objetivo la «reconstrucción de las bases de la Argentina«, este sábado dicha convocatoria será un mero acto formal en Córdoba con la ciudadanía. El único mandatario provincial que está confirmado por el momento es el local Martín Llaryora.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Leandro Zdero, se quedará en Chaco y presidirá el acto central que se realizará en la localidad de Pampa del Infierno. Así lo confirmó la prensa oficial a Diario Chaco .

Cabe destacar que fue el propio presidente Javier Milei quien afirmó que no habrá Pacto de Mayo. «No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. No dan los tiempos para que salga ahora. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 de julio», expresó el jefe de Estado este lunes.

Y agregó: «Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro. Son reformas que tienen que ver con el largo plazo».

LOS 10 PUNTOS QUE MILEI PROPONE EN EL PACTO DE MAYO

-La inviolabilidad de la propiedad privada.

-El equilibrio fiscal innegociable.

-La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

-Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

-La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

-Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

-Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

-Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

-Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

-La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

También es importante destacar que el Ejecutivo nacional quiere modificar el punto 9 del Pacto de Mayo, que propone una reforma política que «modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados». El Ejecutivo lo sacaría para incluir a la educación como foco de reforma a debatir.

Además, el Gobierno quiere armar un»Consejo de Mayo» para ampliar los 10 puntos del pacto con gobernadores. La Casa Rosada pretende que esté compuesto de ministros nacionales, funcionarios provinciales, empresas, sindicatos y asociaciones civiles.

El Ejecutivo busca involucrar a estos sectores para definir los detalles económicos, fiscales, previsionales y tributarios del acuerdo que fue postergado por el atraso del dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Relacionado