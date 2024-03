ZDERO, MILEI Y EL PACTO DE MAYO: LA EXPECTATIVA DE LOS DIPUTADOS CHAQUEÑOS TRAS LA CAÍDA DE LA LEY ÓMNIBUS

Diario Chaco se comunicó con legisladores chaqueños para conocer su pensamiento respecto a las palabras dichas por el Presidente en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Elogios y duras críticas.

El pasado viernes el presidente Javier Milei dio inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Fiel a su estilo, el mandatario nacional realizó un efusivo discurso y realizó un llamado a los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para acordar 10 puntos claves para una nueva etapa en Argentina. Además, dio detalles de la herencia que recibió y de las medidas que implementó desde que comenzó con su gestión.

Tras finalizar su discurso, rápidamente varios de los gobernadores vieron con buenos ojos el pacto que convocó Milei y confirmaron su presencia en la provincia de Córdoba. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero, comunicó su adhesión.

«Presidente Javier Milei celebro su convocatoria al pacto del 25 de mayo. La austeridad, el dialogo y un acuerdo que nos permita mirar hacia adelante para el progreso de los argentinos, es el rumbo. Cuenta en esta tarea con nuestro acompañamiento como gobierno y con el coraje de quienes estamos listos para transitar el camino de la prosperidad», fueron las palabras expresadas por el jefe del Ejecutivo chaqueño el día sábado a las 00:51.

Diario Chaco se comunicó con diputados provinciales para conocer su opinión acerca del discurso del Presidente en el Congreso de la Nación y sobre la adhesión de Zdero al Pacto de Mayo.

«Me parece bien que el Presidente convoque a los gobernadores más teniendo en cuenta con lo que pasó con la Ley Ómnibus, las idas y venidas con alguno de los gobernadores. Está bien lo del Pacto de Mayo como para empezar una nueva relación entre el Estado nacional y las provincias», explicó el legislador Carim Peche a DCH.

En esa línea, Peche sostuvo que la decisión del gobernador de Zdero significa «apostar al diálogo con el Presidente«, y que «es buena porque hay que trabajar para mejorar la calidad de vida de los chaqueños como la educación, salud, seguridad».

Carim Peche.

«Esperemos que por el bien de todos los argentinos que este pacto prospere y que se vuelva al diálogo que es el único camino para encontrar soluciones, no hay otra manera», indicó el exintendente de Sáenz Peña.

En diálogo con Diario Chaco , la diputada de Juntos por el Cambio, Zulema Wannesson, calificó al discurso como «muy bueno y firme«. «No solo estuvo firme con las propuestas que hizo cuando ya fue presidente, sino durante toda la campaña. Me pareció muy bien su actitud de ir buscando lugares del Estado en donde eran focos de corrupción donde miles de millones de pesos se van infructuosamente en perjuicio de la ciudadanía».

Sobre la convocatoria del Pacto de Mayo, la legislador resaltó que es «una mano tendida» a los gobernadores. «Fue muy buena su propuesta del Pacto de Mayo que está seguido ahora por una reunión el viernes con los gobernadores porque fue una mano tendida a ellos que lo aceptaron inmediatamente, sobre todo Martín Llaryora (Córdoba) Maximiliano Pullaro (Santa Fe), incluso Ignacio Torres (Chubut) que había sido el epicentro de un enfrentamiento que iba a terminar muy mal con eso de desabastecer de petróleo y gas al resto del país. Demostró (Milei) que puede haber un principio de consenso«, mencionó.

Zulema Wannesson.

Por la rápida adhesión de Zdero, argumentó que «el Gobernador es muy contundente y ve claramente la situación del país y de la provincia. Está tratando con muchos esfuerzos de cumplir con la palabra empeñada en las tres políticas públicas fundamentales que son educación, seguridad y salud».

«Lo está haciendo como puede aún no disponiendo de fondos porque los aportes del Tesoro Nación o los aportes discrecionales se pararon en un 90% y el presupuesto de la coparticipación también está escaseando, y sin embargo, Zdero está haciendo lo imposible por ser una persona que determine que va a pasar en la provincia y al mismo tiempo cumplir con las necesidades de sus comprovincianos«, finalizó.

Por otra parte, la oposición también se expresó con respecto a las palabras de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias. El diputado Nicolás Slimel, aseveró que el discurso de Milei «no se condice con la realidad».

«Primero hay que entender que el discurso que él maneja de unidad y un proceso de convocatoria generalizado para llevar adelante un marco de concertación no se condice con la realidad. Hace semanas viene peleando con todos los gobernadores por distintas cuestiones, no tiene apertura absoluta ni para la comunicación ni para el diálogo y, cuando uno va en busca de un consenso, tiene que saber que no es una imposición sino que es un mecanismo de discusiones políticas que se tienen que llevar adelante en ese marco de la convocatoria que él está haciendo», explicó a este medio.

Asimismo, Slimel afirmó: «Si esto va a ser una cuestión solamente de que «vamos a hacer lo que yo quiero», por supuesto que va a terminar fracasando y no va a poder avanzar. La realidad de la Argentina no tiene que ver con el discurso que él llevó adelante. Lo que hoy estamos teniendo es una recesión abrumadora que ha dejado miles de puestos de trabajos y una inflación que ha pulverizado el salario de la clase media y de los que más necesitan».

Nicolás Slimel.

Con respecto a la decisión del gobernador de Chaco a sumarse al Pacto de Mayo, el legislador del Frente Chaqueño comunicó: «Zdero debería tomar la posición que han tomado otros gobernadores como el de Chubut, no digo cortar el diálogo, simplemente reclamar lo que le corresponde a la provincia. Queremos que el Gobernador de nuestra provincia tome otra actitud ante la quita de subsidios o cortes que se plantean a nivel nacional. Me parece que si uno es sumiso ante las políticas nacionales está siendo cómplice también de esta destrucción que se está provocando en la clase media y baja».

En ese contexto, el exministro de Economía y actual diputado provincial, Santiago Pérez Pons dijo que los discursos de Milei y Zdero «tuvieron similitudes, principalmente vacíos de contenido en temas de mucha preocupación para la gente«.

«Ambos comparten temas en algunas cuestiones que tienen que ver con el salario del sector público, docentes, policías, servicio penitenciario, Poder Judicial, que hubo un silencio perpetro tanto en la provincia como a nivel nacional. En la economía real, muy poco o casi nada, sobre todo en las agendas que ellos van a proponer para el proceso del sector productivo, la industria, el nivel de exportaciones, silencio absoluto. El discurso me parece que pasó por otro lugar, directamente de confrontación política«, argumentó Pérez Pons a DCH .

Santiago Pérez Pons.

Con respecto al Pacto de Mayo, para Pérez Pons se trata de «una extorsión muy grande a todos los gobernadores«. «Se contradice en su discurso (por Milei), en un momento dice «se termina el toma y daca» para el tratamiento de leyes, y después dice que las provincias que se sienten el 25 de mayo en Córdoba «van a tener alivio fiscal» y quienes no lo van a tener. Entonces me parece que se termina convirtiendo en un discurso antidemocrático y antifederal», expresó.

Referido a la postura de Zdero por el pacto, el diputado del Frente Chaqueño mencionó que no le sorprendía la posición del actual jefe del Ejecutivo provincial. «Ellos han plantado una posición política y han trabajado en las elecciones tanto de octubre como de noviembre para que Milei sea presidente. Acá toda la fuerza política del radicalismo ha fiscalizado en pos de que Milei gane», opinó.

Para finalizar, enunció: «Me parece que hoy, habiendo tantos conflictos económicos y democráticos en la discusión de la Nación y las provincias, uno espera del Gobernador una posición más firme, primero en defensa de la provincia y luego posterior un diálogo pero no al revés».