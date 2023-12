ZDERO JURÓ COMO GOBERNADOR: «VENIMOS A RATIFICAR EL COMPROMISO DE TRABAJAR POR UN CHACO MEJOR»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Leandro Zdero ya juró como gobernador del Chaco y brindó su primer discurso. «Es para mi es un honor asumir esta responsabilidad junto a Silvana Scnheider. Hoy se cumple un gran sueño», comenzó diciendo en la Cámara de Diputados.

«Venimos a ratificar el compromiso de trabajar por el sueño que anhelan todos los chaqueños, un Chaco mejor».

«En honor a ellos y como en la vida me enseñaron a ser agradecido, quiero hacerlo en primer lugar a mi familia, Veronica que me acompaña en la vida, Santiago, Julián y Luciano, mis hijos; A mi madre, a mi viejo que me acompaña desde el cielo y a todos los chaqueños».

«Quiero agradecer a todos los chaqueños que me abrieron las puertas de su casa. A esos docentes, comerciantes, enfermeros, policías, productores, jóvenes, emprendedores, pueblos originarios, gracias».

«A 40 años de la Democracia, me dirijo a ustedes con una frase de Raúl Alfonsín: «Tenemos una meta, la vida, la Justicia y la libertad, pero para eso tenemos un método para conseguirlo, la democracia», dijo y agregó: «Me comprometo a respetarla».

