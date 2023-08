ZDERO EN SÁENZ PEÑA: “NO SOMOS IGUALES, REPRESENTAMOS EL CAMBIO QUE EL CHACO NECESITA”

Leandro Zdero, candidato a Gobernador de Juntos por el Cambio, con Silvana Schneider y Bruno Cipolini en Sáenz Peña, encabezaron el acto de presentación de candidatos de toda la provincia. “Este 17 de septiembre, vamos a elegir entre el modelo Capitanich y el modelo Zdero; nosotros no somos iguales, representamos el cambio que el Chaco necesita y la gente nos hace sentir su acompañamiento en cada localidad”.



Juntos por el Cambio, realizó esta noche la presentación de candidatos en el Club Acción de la ciudad termal con un multitudinario público y con las fuerzas de continuar trabajando, en territorio, llevando las propuestas para el Chaco que se viene.

LEANDRO ZDERO: “LA JUVENTUD SERÁ PROTAGONISTA EN MI GOBIERNO”

Sobre el rol fundamental de los jóvenes y el protagonismo que hoy reclaman, Zdero afirmó: “La juventud será protagonista en mi gobierno, ellos necesitan oportunidades para poder estudiar, desarrollarse y llevar adelante sus sueños; los vamos a vincular con el mundo del trabajo y con la tecnología para que los jóvenes elijan quedarse con su familia. Además, vamos a transformar al Chaco con coraje y con un plan de gobierno que guíe el norte de nuestras acciones; nuestra alianza será con el campo, con el docente, con el comerciante y con todos aquellos chaqueños de bien, que buscan un futuro mejor para nuestra provincia. Vamos a recuperar la dignidad de los chaqueños y la paz social porque el cambio no se detiene, avanza más y más en todo el Chaco”.



BRUNO CIPOLINI: “CON LA ESPERANZA DEL PUEBLO NO SE JUEGA, EL CAMBIO NO SE NEGOCIA”

Por su parte, Bruno Cipolini, el actual intendente y candidato a renovar su cargo en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña expresó: “Estamos ante una oportunidad histórica para que el cambio llegue al Chaco. Estamos convencidos que con la esperanza del pueblo no se juega y el cambio no se negocia; falta muy poco, tenemos a los equipos trabajando en cada localidad y nos necesitamos todos para ser protagonistas el próximo 17 de septiembre con el triunfo de Juntos por el Cambio porque el cambio es ahora, con Leandro Zdero gobernador y con cada uno de nuestros candidatos en su localidad”.

