ZDERO EN CASTELLI: “FRENTE A UN FIN DE CICLO, NOSOTROS SOMOS LA ESPERANZA”

Leandro Zdero y Silvana Schneider, la fórmula para la gobernación de Juntos por el Cambio, estuvieron anoche en Juan J. Castelli acompañando a su candidato a intendente Sebastián “Colo” Lazzarini en la gran caravana de cierre de campaña, de cara a las elecciones generales de este domingo 17 de septiembre. “No soy de los que vienen sólo en épocas electorales, vengo a Castelli siempre, no “supongo” los problemas y le hablo a la gente mirándola a los ojos. Dejemos atrás esa resignación a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, hace 16 años y comencemos a abrazar la esperanza”.

Zdero reiteró su apoyo y acompañamiento al candidato a intendente “Colo” Lazzarini y además manifestaron: “Muy feliz por el apoyo de la gente, soplan vientos de cambio en la provincia. Hicimos una alianza con la gente, la vamos a sostener porque es con el productor, el maestro, el policía, el enfermero, el comerciante, el joven, con el que tiene laburo, el que no lo tiene, por eso apuntamos a un Chaco de oportunidades. Queremos un Chaco donde la salud cure a la gente, queremos fortalecerla, queremos un Chaco donde acompañemos la tarea de los policías, para recuperar el orden y la paz social”.

DEMOS VUELTA LA PÁGINA Y HAGAMOS HISTORIA ESTE DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

“Los invito, no solamente a los castellenses, sino al Impenetrable, que se animen a dar vuelta la página que esto significa hacer historia y enfrentar las campañas del miedo, la presión que están metiendo con operetas diciendo a la gente que si nosotros llegamos al gobierno pueden perder algún derecho. De ninguna manera, conmigo, con el “Colo” y con cada uno de los candidatos a intendentes que me acompañan van a seguir con los derechos y conquistas que le privaron a la gente durante 16 años, vamos a ir con viviendas en los parajes, a los sectores que más necesitan. Lo vamos a hacer, vamos a recuperar la oportunidad de que la gente sea libre”- concluyó Zdero.

