ZDERO, DESPUÉS DEL DISCURSO: “VÍ CARTELES LEVANTADOS, PENSÉ QUE ERAN PEDIDOS DE DISCULPAS AL PUEBLO CHAQUEÑO”

El gobernador Leandro Zdero, tras la apertura del año legislativo, mantuvo luego un contacto con la prensa, donde hizo un repaso de los importantes anuncios que brindó durante su discurso. “Le contamos a los chaqueños, el estado con el cual nos encontramos administrativa y financieramente en la provincia. Hoy ví, carteles levantados pensé que eran pedidos de disculpas a los chaqueños por el daño que hicieron. Los que perdieron las elecciones, los que hoy reclaman, son los mismos que apoyaron la reforma del Impuesto a las Ganancias (que eso significó muchos recursos menos para el Chaco).

El gobernador también, dio precisiones sobre la incorporación de nuevos agentes para la Policía del Chaco, boleto gratuito para docentes, regularización de trabajadores de salud, prohibición del uso de celulares en los centros de detención, situación del Insssep, la decisión de dar de baja el IAFEP, la situación de las viviendas.

Sobre el anuncio de la incorporación de nuevos agentes a la Policía del Chaco, el gobernador precisó que a partir del lunes 4 de marzo, se iniciará un proceso de información de los requisitos necesarios para acceder a esta convocatoria y las fechas para inscribirse.

Zdero confirmó su voluntad de avanzar con la regularización del sistema de Salud Pública de la provincia del Chaco. En este contexto se proyecta la regularización de los trabajadores del Programa Expertos. “La Salud es un área sensible. Quiero ser muy claro, hay algunos que lo sacan a las calles, creyendo que van a defender sus derechos, pero van a hacer lo que hicieron antes – meter a parientes y amigos – quedando los trabajadores del 2009 o 2012 sin poder ingresar”, explicó el gobernador y agregó: “Queremos hacer las cosas bien. Vamos a hacerlo por etapas y en las próximas semanas daremos indicaciones precisas”. Se dio instrucciones al ministro de Salud, de comenzar con la regularización de los trabajadores que tienen más antigüedad, para convertirlos en contratos de servicios.

Insssep : “Es un paro político”

En relación a la situación del Insssep y las medidas de fuerza que llevan adelante sus trabajadores, el gobernador Leandro Zdero dijo: “Quiero que dejemos atrás las cuestiones que son meramente políticas ¿por qué hay un paro en el INSSSEP? Porque perdieron las elecciones. En este punto calificó a la medida de fuerza de un “paro político. No lastimemos más a la gente. Alguien con un tratamiento oncológico o que debe curar a su hijo, no quiere entrar en esta pelea. Es un golpe bajo, porque quieren golpear a la gestión, porque quieren que nos vaya mal, pero en realidad a la que le va mal es a la gente” remarcó.

“Quiero hacer un llamado sincero y con total honestidad, pensemos en la gente. Dentro de cuatro años se pueden presentar a elecciones y quizás, volver a ser nuevamente vocal o síndica. Pero hagamos las cosas bien, porque lo que se está haciendo ( con el paro en el organismo) es un mal a la gente”, señaló el gobernador.

Zdero también se refirió a las deudas que encontró al asumir su gestión. “Estamos haciendo un mecanismo de pago y refinanciación de deudas. Estamos trabajando para ordenar e ir cumpliendo” dijo.

Por último, en este contexto, Zdero dijo que esta gestión provincial está recibiendo mucho menos recursos de lo que recibía la gestión anterior.

