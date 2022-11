ZDERO: «CAPITANICH QUIERE UN TRAJE ELECTORAL A SU MEDIDA PORQUE TEME PERDER»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El diputado provincial Leandro Zdero, y precandidato a Gobernador, advirtió sobre el ingreso de un proyecto de Ley (3532/22) que busca modificar la Ley Electoral para que se permitan “candidaturas múltiples”, que se suma a la búsqueda de eliminación de las Primarias Abiertas y Obligatorias. “Capitanich está buscando armar un traje a medida para perpetuarse en la Gobernación y usa las peores artimañas porque sabe que no le dan los votos. Parece que no lo acompañan ni los compañeros y necesita rascar de donde pueda para seguir prendido”.

Sobre este tema, Zdero remarcó: “Hoy son muchos en el Chaco los que quieren un cambio, los que saben que es posible revertir esta realidad. Y los millones en propaganda ya no convencen ni a los propios, así que Capitanich está desesperado y manda a los diputados a buscar alternativas para seguir manejando el Estado a su antojo. Pero ya se les está terminando el cuento. Porque la gente elige creer y BUSCAN HACER TRAMPA PORQUE TEMEN PERDER LAS ELECCIONES”.

VAMOS A LUCHAR CONTRA TODA VIVEZA

“Capitanich no quiere que todos los candidatos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, solo quiere perpetuarse. Está cada vez más cerca de Gildo Insfrán. El Pueblo tiene que saber que un proyecto de “candidaturas múltiples” es el camino a la Ley de Lemas y las boletas colectoras que ya eliminamos en Chaco porque crecimos como sociedad y esto es un retroceso a la autocracia, a la vieja política, al poder sobre las ideas, a las estructuras por sobre las propuestas».

QUE APRUEBEN LA BOLETA ÚNICA

«Van a intentar eliminar las Paso con la excusa de que es costoso y somos una provincia pobre. Pero no somos la provincia más pobre porque no hay recursos sino porque los usan mal, porque están en campaña política permanente. Si quieren reducir costos en la política que aprueben nuestro proyecto de Boleta Única y se presenten ante el electorado en igualdad de oportunidades con quienes no tienen el aparato. Tienen miedo de estar de igual a igual con otros candidatos».

