ZDERO: «ABRAZAMOS LA ESPERANZA DE UN NUEVO CHACO»

Leandro Zdero, diputado provincial y precandidato a gobernador por Chaco, en declaraciones periodísticas, reiteró su compromiso de transformar la provincia y reparar las asimetrías que hoy padecen los chaqueños.

“Tenemos un plan para lograrlo, un norte y a un gran equipo preparado para solucionar las demandas; porque aumentó la inseguridad, la pobreza, la falta de laburo y el bolsillo de la gente perdió, hace bastante tiempo, la guerra contra la inflación. Por eso, insisto en que la provincia podrá crecer a través del orden, una buena administración de los recursos y con propuestas concretas, para abrazar la esperanza de un nuevo Chaco”, sostuvo el dirigente este miércoles.

Zdero, además, manifestó: “Seré el gobernador que, con coraje, ponga orden y lleve respuestas a los chaqueños; a mí no me va a durar un día un funcionario que no funcione o resuelva los problemas de la gente, porque vamos a gobernar desde el territorio y con los pies sobre la tierra”.

VAMOS A TERMINAR CON 16 AÑOS DE DESORDEN EN EL CHACO

“Mis propuestas concretas serán: combatir la inseguridad, fortalecer la salud, jerarquizar la educación, acompañar al campo, a los emprendedores, saneamiento de las empresas públicas, poner orden, terminar con los piquetes, y generar fuentes de trabajo”, apuntó.

“Tenemos un plan de seguridad para todo el Chaco porque todos sabemos la situación en las calles mientras el Estado sigue mirando para otro lado. Vamos a invertir en equipamientos y en tecnología; incorporar más policías, hacer que la Escuela de Policía funcione, capacitarlos, otorgarles un salario digno y brindar el respaldo a la institución para la tarea de cuidar de los ciudadanos. Por otra parte, vamos a fortalecer el sistema de salud con más médicos, medicamentos e insumos y funcionar como un sistema de atención, y no de derivación todo el tiempo”, agregó.

LES PIDO A LOS CHAQUEÑOS LA OPORTUNIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO PARA GOBERNAR

Por último, Zdero, remarcó: “Otra de mis propuestas, está enfocada en jerarquizar a la educación con docentes bien pagados y poder vincular a la educación con el mundo laboral y tecnológico. Auditaremos las empresas públicas para que vuelvan a funcionar correctamente y sean subsanadas; seguiré acompañando al campo, tranquera por tranquera, porque son ellos quienes dinamizan nuestra economía. Apoyaré a los emprendedores para la creación de fuentes de trabajo y ratifico terminar con los piquetes, porque todos los chaqueños tienen derecho a transitar libremente. Con equidad y una buena administración de los recursos, vamos a recuperar al Chaco de tanto desorden y de tanta desidia”.

