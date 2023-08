ZDERO: «A LAS CAMPAÑAS SUCIAS NO LES TENGO MIEDO, SON OPERETAS DESDE LA CASA DE GOBIERNO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, manifestó esta tarde en un programa de radio que «está preparado para todos los ataques que salen desde la misma Casa de Gobierno porque no solo se terminará esta forma nefasta de gobernar, sino que se les acaba la impunidad y también sus negocios. Capitanich sabe que este ciclo de 16 años está agotado, por eso ahora comenzaron con las campañas sucias» .

El candidato agregó que «están desesperados por los resultados adversos y en vez de gobernar, se ocupan de Zdero. A estas campañas de miedo y de desprestigio: operetas, perfiles truchos en redes, ejércitos de trolls, alcahuetes con miedo a perder sus privilegios yo no les tengo miedo, porque estoy preparado para esto y para gobernar. La gente, la mayoría me conoce, y sabe de mi compromiso e integridad. Sé que son capaces de cualquier cosa, pero nada va a detener el cambio que tanto nos pide la gente en las calles».

«Están desesperados y usan todo el aparato del Estado»

Zdero criticó al gobierno de Capitanich porque «ahora prometen que van a resolver todos los problemas, lo que no hicieron en 16 años. Están desesperados y usando todo el aparato del estado y lo van a seguir haciendo el resto de la campaña. No respetan la voluntad de los chaqueños y eso les tiene muy nerviosos».

Por último, señaló: «Vamos a escuchar en los próximos días y semanas ataques de todo tipo, por eso le pido a los chaqueños que no se prendan de esta patética e indigna actitud de quienes no respetan la decisión de la gente. Queda muy evidente que no les interesa la gente, solo piensan en sus mezquinos intereses particulares».

