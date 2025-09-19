YA ESTÁN LAS FECHAS DE PAGO DE SALARIOS PARA EMPLEADOS PÚBLICOS
Desde el Ejecutivo provincial anunciaron el cronograma de pago para los trabajadores de la administración pública. Serán los primeros días del mes que viene.
El Gobierno del Chaco informa que la acreditación de los sueldos correspondientes al mes de septiembre 2025, se realizará los días 1 y 2 de octubre.
Para el sector pasivo, los sueldos se acreditarán el miércoles 1 de octubre, y estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.
Para el sector activo, los haberes se acreditarán el jueves 2 de octubre, y también estarán disponibles desde las 21 horas, en la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco.
Con responsabilidad y orden en la administración, la Provincia sostiene el compromiso de asegurar el pago de sueldos en las fechas establecidas, reconociendo el esfuerzo de quienes día a día aportan al desarrollo del Chaco.