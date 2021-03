YA CIRCULA LA TERCERA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS DE RUSIA

Se aplica en dos dosis con un intervalo de dos semanas.

El Centro de Investigación y Desarrollo de Inmunizantes Mijaíl Chumakov de Rusia inició la producción de su vacuna CoviVac contra el coronavirus, la tercera desarrollada en el país, según informó el Ministerio de Ciencia y Educación. En tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que el país ya produjo los primeros lotes de esta vacuna.

La principal diferencia con el resto de vacunas contra el coronavirus es que se trata de una “vacuna muerta”, es decir, que se basa en el virus inactivado, y por lo tanto, es incapaz de provocar la enfermedad. Según el Ministerio de Salud, se almacena a temperaturas de 2 a 8 grados, con una vida útil de seis meses.

“En el primer semestre, el Centro planea producir 775.000 dosis. La ampliación de su base tecnológica, prevista para abril, permitirá fabricar al menos 10 millones de dosis de esta vacuna hacia finales del año en curso”, informó el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denís Mánturov.

El titular de Ciencia y Educación, Valeri Falkov, dijo a la prensa que el centro Chumakov mantiene conversaciones con la biofarmacéutica Nanolek para aumentar la capacidad de producción.

A diferencia de las vacunas Sputnik V y EpiVacCorona, la CoviVac prevé la inyección de la segunda dosis dos semanas después de la primera inoculación. Fue registrada el 20 de febrero.

“Es un fármaco que, definitivamente, no tiene efectos secundarios”, subrayaron. Además, afirman que entre sus voluntarios no se ha observado “ninguna reacción adversa”, siendo el único posible efecto no deseado cierto dolor en el lugar de la inyección.

La vacuna tampoco tiene contraindicaciones, si bien ciertas comorbilidades pueden afectar la respuesta inmune, por lo que el investigador no descarta que se puedan necesitar dosis adicionales para ciertos grupos.

En cuanto a la efectividad proyectada del antídoto contra diferentes variantes de coronavirus, el científico indica que, al tratarse de una vacuna de virus completos, “la modificación genética o lo que se denominan cepas o tipos separados del virus no son significativos”.

