XXVIII CONGRESO NACIONAL DEL AGUA – CONAGUA 2025 “GOBERNAR EL AGUA EN UN PAÍS FEDERAL”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 Este jueves 7 y viernes 8 de agosto, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, el intendente Pío Sander participa, junto a Intendentes del Chaco y de diferentes Provincias, del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), realizado en el Salón Las Américas, bajo el lema: “Claves para acordar una estrategia compartida”.

Durante la apertura se abordaron temáticas centrales como cambio climático y su impacto en el ciclo del agua, así como estrategias para la gestión integral de los recursos hídricos.

La agenda incluyó conferencias sobre:

Agua y género en la gestión de recursos.

Riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

Presentación de libros especializados.

Conferencia magistral a cargo de Celeste Saulo, Secretaria General de la Organización Meteorológica Mundial y ex directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El congreso reunió a disertantes de diversos países, propiciando un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas para fortalecer la gobernanza del agua en un contexto de desafíos ambientales cada vez más complejos.

Relacionado