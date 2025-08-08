JÓVENES DE ITALIA VISITARON LA PLANTA DE RECICLADO EN EL MARCO DE UN PROYECTO AMBIENTAL CONJUNTO CON LA JUM

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un grupo de jóvenes provenientes de Italia, que forman parte de un proyecto ambiental en articulación con la Junta Unida de Misiones (JUM), visitaron la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) de la ciudad de Juan José Castelli. El objetivo de la visita fue interiorizarse sobre el funcionamiento de la planta, conocer el destino de los residuos y el proceso de separación según sus características y posibilidades de reutilización.

Estefani, Hilaria y Valentina —tres ingenieras agrónomas vinculadas al proyecto— trabajan junto al equipo técnico de la JUM y dialogaron con Enzo Ferrari, titular del área, para profundizar en el abordaje integral de los residuos sólidos urbanos.

Durante la visita, el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Juan José Castelli recibió al grupo en las instalaciones del PTRSU, donde explicó a las visitantes la política ambiental local y la importancia de una gestión adecuada de los residuos.

Hilaria señaló que el programa en el que trabajan busca promover la separación y el reciclaje de residuos domiciliarios, fomentando prácticas sustentables que contribuyan a evitar la contaminación del entorno.

Por su parte, Enzo Ferrari detalló el funcionamiento interno de la planta y, durante el recorrido , explicó el proceso que se realiza desde la llegada de los residuos en los camiones compactadores hasta su clasificación. También comentó las dificultades que existen para comercializar ciertos materiales, como el vidrio , debido a su bajo valor en el mercado.

Además, presentó el programa de forestación impulsado desde el área, que propone el intercambio de botellas descartables por plantines arbóreos. Esta iniciativa tiene un doble propósito: retirar de circulación envases plásticos y, al mismo tiempo, incentivar la forestación urbana mediante la participación activa de los vecinos. Ferrari destacó que cada árbol plantado por un vecino embellece la ciudad y fortalece el compromiso ciudadano con el ambiente.

También remarcó el trabajo sostenido de la Secretaría en la forestación de espacios verdes y veredas, que se viene desarrollando de forma constante durante la actual gestión.

La jornada culminó con un intercambio enriquecedor, donde ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en un trabajo articulado. Enzo Ferrari manifestó su total disposición para acompañar y brindar asesoramiento a las jóvenes en la implementación del programa ambiental que llevan adelante.

