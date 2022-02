WANDA NARA DESMINTIÓ SU CRISIS CON MAURO ICARDI: «ESTOY FELIZMENTE CASADA»

En medio de los rumores de separación, la rubia rompió el silencio y contó cómo está su relación con el jugador del Paris Saint-Germain.

El último fin de semana, la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi se vio envuelta en rumores de crisis y separación a raíz de su accionar en las redes sociales. Todo comenzó el sábado 29 de enero, cuando la rubia compartió con sus seguidores imágenes de una salida junto a Kenny Palacios, su estilista e íntimo amigo, y la modelo Natacha Eguía. «Mucho dulce para nuestros corazoncitos», escribió Eguía junto a un video de un postre que comieron y la mediática lo replicó en su perfil. Horas más tarde, el futbolista dejó de seguirla y borró su perfil

Esto generó revuelo, ya que en medio del escándalo que protagonizaron a fines de 2021, por el affaire de Mauro con la China Suárez, era habitual que tuvieran esta dinámica en el plano virtual. Para colmo, Nara, quien tiene muy en claro como mantenerse en el centro de los flashes, subió una foto en la que se la ve junto a Isabella -la más chica de las hijas que tuvo con Icardi- y deja ver que no lleva la alianza en el dedo anular izquierdo. Desde entonces, se enfocó a compartir contenido relacionado a sus marcas de cosméticos y trajes de baños y mostrar su vida junto a sus cinco hijos, pero del futbolista no hay noticias.

Pero luego de varios días en los que se especuló con la posibilidad de que publicara un comunicado para anunciar su separación, Wanda rompió el silencio y contó cómo es su relación con su marido. Primero, subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 10 millones de seguidores, un video mientras paseaba a su perro Tano por la noche parisina y enfocó a Icardi, dando a entender que estaban juntos, pero el deportista rápidamente salió de plano.

Y luego, la rubia decidió dejar asentado por escrito su situación sentimental. «Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la quita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza», le escribió un seguidor. Rápidamente, Wanda salió a responderle: «Jajajaja, no dejé a Icardi. Igual podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca».