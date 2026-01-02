WALL STREET ARRANCA 2026 AL ALZA Y LAS BOLSAS EUROPEAS TOCAN UN NUEVO RÉCORD

Las diez acciones más activas antes de la apertura de mercado son del sector tecnológico ligado a la IA, lo que da cuenta de un renovado optimismo por la inteligencia artificial.

Este viernes es un jornada con pocos datos empresariales. Romulo Queiroz – Pexels

Bolsas récord en el resto del mundo

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35% y alcanza su máximo histórico. De esa manera, el índice pan-europeo alcanza otro pico mientras se encaminaba hacia su tercer avance semanal consecutivo. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,04% y el CAC francés acompaña con 0,06%.

Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,43%, superando la marca simbólica de los 10.000 puntos por primera vez este viernes, la última señal alcista de los mercados bursátiles en todo el mundo y un comienzo positivo para 2026 para el mercado británico.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,76% alcanzando un máximo en un mes y medio en el arranque del año. De manera similar, los mercados de Taiwán, Corea del Sur y Singapur alcanzaron máximos históricos. Por su parte, los mercados de Japón y China continental permanecieron cerrados.