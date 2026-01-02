WALL STREET ARRANCA 2026 AL ALZA Y LAS BOLSAS EUROPEAS TOCAN UN NUEVO RÉCORD
Las diez acciones más activas antes de la apertura de mercado son del sector tecnológico ligado a la IA, lo que da cuenta de un renovado optimismo por la inteligencia artificial.
Bolsas récord en el resto del mundo
En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,35% y alcanza su máximo histórico. De esa manera, el índice pan-europeo alcanza otro pico mientras se encaminaba hacia su tercer avance semanal consecutivo. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,04% y el CAC francés acompaña con 0,06%.
Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,43%, superando la marca simbólica de los 10.000 puntos por primera vez este viernes, la última señal alcista de los mercados bursátiles en todo el mundo y un comienzo positivo para 2026 para el mercado británico.
En Asia, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 2,76% alcanzando un máximo en un mes y medio en el arranque del año. De manera similar, los mercados de Taiwán, Corea del Sur y Singapur alcanzaron máximos históricos. Por su parte, los mercados de Japón y China continental permanecieron cerrados.