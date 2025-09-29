VOLVIÓ A REUNIRSE EL CONSEJO DE MAYO PARA HABLAR DE LA REFORMA LABORAL Y FISCAL
El encuentro estuvo comandado por Guillermo Francos para tratar los proyectos que Javier Milei quiere presentar una vez que se renueve el Congreso.
En declaraciones a los medios Rappallini convino que hay diferencias de puntos de vista en el Consejo de Mayo, pero aclaró que «el punto es que la Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda solo el 28%«.
«Lo que estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad«, subrayó.
«Es un proceso también que lleva tiempo. No se hace de un día para el otro. Hoy estamos viendo lo que está pasando en Brasil, que se está implementando el 1 de enero del 2026 y va a durar 6 años, hasta el 2032, esperamos hacerlo en menos tiempo», agregó Rappallini, que asistió acompañado por el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz, y por el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.
Rappallini habló sobre la fugaz baja a 0% de las retenciones a la exportación y reconoció que es «un pedido que venimos haciendo desde el año pasado el de la baja de retenciones para la exportación, tuvimos una primera etapa que fue en junio, donde se bajó casi el 80% de todos los sectores industriales y queda pendiente todo el sector automotriz, acero, aluminio».