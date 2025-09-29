Volvió a reunirse el Consejo de Mayo para hablar de la reforma laboral y fiscal

El Gobierno convocó este lunes a un nuevo encuentro del Consejo de Mayo para empezar a trabajar las reformas pretendidas en materia fiscal y laboral, que el presidente Javier Milei presentaría en el Congreso después del 10 de diciembre, cuando hayan entrado en funciones los nuevos integramtes de las dos Cámaras.

Con una clara expectativa puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno concentró sus esfuerzos este lunes en el encuentro en Casa Rosada que estuvo presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

También dijeron presente el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en calidad de representante del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (por las provincias), Carolina Losada, en nombre del Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; el actual Secretario General en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina(UOCRA), Gerardo Martínez, por los sindicatos; y Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), que representa los intereses de empresarios locales.

Tras la reunión Rappallini expresó que «cada miembro del consejo planteó su propuesta» para las reformas laboral y fiscal, y agregó: «Vamos a tener diversas reuniones para ir conjugando las distintas posturas y tener un proyecto común para presentar el 11 de diciembre».

Martín Rappallini, titular de la UIA.