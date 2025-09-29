FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO VÉLEZ VS. ATLÉTICO TUCUMÁN
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025.
Probables formaciones del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán
- Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.