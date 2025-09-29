Barracas Central empató con Belgrano y quedó como escolta de la Zona A

Con este empate, el Guapo suma 16 unidades y se mantiene como escolta, a tan solo un punto del único líder, Unión de Santa Fe. Belgrano, en cambio, desperdició una gran oportunidad de acercarse al lote de arriba y permanece en el décimo puesto con 13 puntos.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Barracas Central deberá visitar a Estudiantes de La Plata, mientras que Belgrano afrontará una parada especial: el clásico cordobés como visitante ante Talleres.