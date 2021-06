VOLVIERON A INCENDIAR LA VIVIENDA DEL SUPUESTO HOMICIDA EN VILLA LIBERTAD

Tras el ataque a tiros e incendio, este miércoles por la noche volvieron a quemar la vivienda del presunto autor del crimen de Héctor Sosa, el hombre de 50 años que fue asesinado de un disparo este último domingo en Resistencia.

Fuentes policiales informaron que, cerca de las 21:10, efectivos de la comisaría séptima, del Cuerpo de Operaciones Morotizadas y de Bomberos montaron un operativo en calle Fortín Aguilar 1.500 para extinguir el fuego.

En medio de los tensos momentos que se viven en la zona, una de las vecinas advirtió que “hay un montón de criaturas en esa cuadra y es terrible la situación”.

“La Justicia no actúa, la Policía tampoco, dicen que no pueden hacer nada. Los agentes no pueden entrar al pasillo, están todos drogados, con armas en la cintura. Los narcos mandan a las criaturas”, indicó la mujer que reside en el barrio.

