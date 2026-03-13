VOLCO UN CAMION EN RUTA 12 Y GENERO UN OPERATIVO POR PERDIDA DE COMBUSTIBLE

Este viernes a la madrugada, un camión volcó en la Ruta 12, a la altura del cruce con la avenida Maipú de la ciudad de Corrientes. El siniestro generó un operativo preventivo por una pérdida de combustible en el vehículo.

El transporte, un semirremolque Scania que llevaba aguas saborizadas, terminó dentro de una zanja al costado de la calzada. Según se informó, atravesó el cruce en dirección al puesto de control ubicado en esa zona.

Tras el accidente, bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar para trabajar sobre el derrame de combustible y evitar un incendio. Es por esto que se cortó el cableado del camión para impedir la generación de chispas.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios y una dotación de bomberos de la Policía. Ambos equipos trabajaron en el control de la pérdida de combustible y en la seguridad del área.

El conductor del camión fue asistido en el lugar y luego trasladado para recibir atención médica, mientras se investigan las causas del hecho.