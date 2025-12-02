VLADIMIR PUTIN, SIN VUELTAS: «SI EUROPA QUIERE UNA GUERRA, ESTAMOS LISTOS»
El presidente ruso aclaró que «no tiene intenciones» de combatir contra los aliados de Ucrania, pero está dispuesto a hacerlo si es agredido.
«Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se apartaron y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra», sostuvo. También señaló que plantean exigencias «inadmisibles» para bloquear el acuerdo y «culpar a Rusia de rechazar ese proceso de paz».
Las exigencias de Moscú incluyen que se reconozca como anexado el territorio que sus tropas ocuparon durante la guerra. En el último mes se apoderó de 701 km2, el segundo mayor avance después del de noviembre de 2024, e insiste en que tomó el bastión de Pokrovsk, en la región de Donetsk, algo que Ucrania niega.