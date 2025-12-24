“VISTE, ÉL ESTÁ PAGANDO POR TU CULPA”: UNA JOVEN SE FILMÓ AGREDIENDO A SU BEBÉ Y LE MANDÓ EL VIDEO A SU EX

El video de la agresión se viralizó en las redes sociales El video de la agresión se viralizó en las redes sociales

Una joven de la localidad de Villa Berthet, en la provincia de Chaco, se filmó mientras agredía a su hijo de siete meses y le envió el video a su ex pareja, padre del pequeño y con quien ella había terminado la relación hace unos meses. Se cree que lo hizo a modo de venganza: “Viste, él nomás está pagando por tu culpa”, escribió en el chat junto a la filmación.

El estremecedor caso fue denunciado pasado el mediodía de este martes. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se conoció luego de que J.G., de 21 años, denunciara que su ex pareja, D.M.E., le mandó por mensaje un video donde se la ve maltratando físicamente al bebé de ambos.

En su denuncia, J.G. relató que la relación entre ambos había terminado hacía unos dos meses y, desde entonces, la joven le enviaba mensajes con amenazas sobre el destino del menor, en los que ella afirmaba que iba a “tirar o matar” al niño. Así lo aseguró el joven en la comisaría local.

El video, que se viralizó en redes sociales, mostraba la agresión. En el chat se lee la frase textual que acompañó la grabación.

Al recibir este material, J.G. radicó la denuncia. Las autoridades pusieron en conocimiento a la Fiscalía N°4 de Villa Ángela y a la Unidad de Protección Integral (UPI), que dispusieron de inmediato una medida de protección: la desvinculación de la madre y la entrega provisoria de la tenencia del bebé al padre.

Más tarde, personal de la UPI se presentó en la comisaría y formalizó el resguardo provisorio no solo del bebé, sino también de un niño de dos años. Ambos chicos fueron sometidos a exámenes médicos.

Los informes médicos consignaron que el bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en la zona lumbar, además de palidez de piel y posible anemia.

Por su parte, el otro menor presentaba excoriaciones en la espalda, palidez de piel y mucosa y posible anemia, según las primeras informaciones.

Las fuentes detallaron que la madre fue notificada sobre su situación legal y apartada del contacto con los menores, mientras la fiscalía y la UPI continúan con las actuaciones.

El caso, que generó conmoción en la localidad, se encuentra en proceso de investigación y se espera que las autoridades tomen nuevas medidas en los próximos días.

Otro caso de violencia intrafamiliar

El caso de hoy se conoce 11 días después de un hecho que comenzó en Buenos Aires pero también tuvo impacto en Chaco. El 12 de diciembre, las autoridades detuvieron en la localidad de Machagai a un joven acusado de haber atacado con un cuchillo a su pareja, a su beba y a su suegra.

El detenido, identificado como Agustín Alejandro Ramos, estaba prófugo desde hacía varios días y la Policía lo ubicó en una casa de la calle Roque Sáenz Peña al 400, tras una investigación conjunta entre las fuerzas de Buenos Aires y Chaco.

Según la denuncia pública de la víctima, una joven de 22 años, el ataque ocurrió mientras ella, su hija de un año y cinco meses y su pareja veían una película. De repente, el joven la ahorcó, la golpeó y la agredió con un cuchillo. La beba resultó herida en la cara y debió recibir puntos de sutura. La madre de la joven también fue atacada y sufrió una fisura maxilofacial.

Ambas mujeres y la beba terminaron internadas. El caso fue caratulado como “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y lesiones leves”.

La víctima y su familia expresaron su temor y pidieron que el acusado permanezca detenido.