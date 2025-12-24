MÁS DE 100 FAMILIAS DE EL IMPENETRABLE RECOLECTARON 16 TONELADAS DE CHAUCHAS DE ALGARROBO

Más de 100 familias de El Impenetrable chaqueño se sumaron a la recolección de chauchas de algarrobo y lograron acopiar 16 toneladas que partieron hacia un molino en Salta para convertirse en harina de algarroba, un producto cada vez más demandado en el mercado por sus altas propiedades nutritivas.

Con el programa «Emprendedores por Naturaleza» de la Fundación Rewilding Argentina, avanza una alternativa productiva basada en la economía regenerativa y sustentable.

La recolección de las chauchas del árbol del algarrobo convocó este año a 113 familias vecinas al Parque Nacional El Impenetrable que lograron recolectar 16 toneladas, logrando duplicar la cantidad del año anterior.

Lucía «Luli» Kronhaus, coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación Rewilding Argentina, celebró la exitosa cosecha y destacó que es el quinto año consecutivo que se organiza, con el objetivo de aprovechar productos no maderables para darle valor a al algarrobo en pie y así, proteger el monte.

La cosecha convoca cada vez a más vecinos: este año casi el doble de familias participaron con respecto al año pasado y se cubrieron algarrobales de un área de 250 mil hectáreas.

«Se recolectó más del doble en cantidad de toneladas gracias a la incorporación de algunas cuestiones que optimizaron el trabajo como ser preparar y limpiar el sitio donde cae la chaucha para que sea más fácil la recolección y separar al ganado de la zona. También se implementaron mejoras en infraestructura con la instalación de «secadores» que son como una especie de camas solares en altura para el secado de la chaucha», enumeró Kronhaus.

Cosecha de chauchas de algarrobo.

«También se realizó una inversión y se compraron dos silos con capacidad de siete toneladas cada uno», destacó respecto de la proyección de la actividad en crecimiento.

Se entregaron bolsas para almacenar las vainas y se dispusieron lugares de acopio, «para que la gente pueda acercar las bolsas con la cosecha. Los vecinos se acercaron con mucho entusiasmo en auto, moto o con carretillas y si no tenían cómo traer lo recolectado, nosotros las íbamos a buscar».

Y seguidamente, consideró que la recolección de chauchas de algarrobo se configura como una «alternativa económica» e hizo hincapié en la importancia de «continuar y optimizar este tipo de producción, porque cuánto más chaucha se cosecha, mayor es el ingreso de los vecinos».

«La gran mayoría de los recolectores que se sumaron pertenecen a la comunidad wichí, y la realidad económica también es determinante. Se trata de un ingreso adicional en el mes de diciembre», mencionó «Luli» sobre el impacto de la actividad en la población.

Finalmente, Kronhaus, se refirió a los próximos desafíos: «A futuro, nuestra visión es que la provincia se consolide como productora de algarroba y ver la posibilidad de la tener de un molino en la región que permita generar empleo local. Buscamos avanzar hacia ese horizonte y poder trabajar de manera articulada con otros actores, sumando a municipios, gobierno, cooperativas y privados», concluyó.

Cosecha de chauchas de algarrobo.

HARINA DE ALGARROBA

La harina de algarrobo nace de la molienda de las vainas de árboles de algarrobo, uno de los árboles nativos más emblemáticos, que crecen de forma silvestre en el Gran Chaco. Cosechada a mano, sin químicos ni procesos industriales, mantiene intacta la esencia y riqueza natural del monte chaqueño.

Las vainas son recolectadas por la comunidad de Algarroberos de El Impenetrable para luego ser molidas, fraccionadas y distribuidas en alianza con un molino de Salta.

Desde el corazón de El Impenetrable, este superalimento de origen nacional llega a tu mesa, auténtico, nutritivo y lleno de vida, alto en fibra, libre de gluten, rico en proteínas y minerales.

«Es un producto que se está instalando y consolidando en la comunidad: se realizan capacitaciones gastronómicas, se difunden los logros de su utilización y las recetas de las cocineras del Programa y se genera la puesta en valor de los productos. La Peña Algarrobera, que reunió este año a 300 personas en Nueva Población para celebrar el inicio de la cosecha, es también parte de esa promoción», sostuvo la coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación Rewilding Argentina.

Al finalizar manifestó que «hay que seguir apostando, porque hay mucho por crecer y muchas posibilidades de expansión con una amplia zona de algarrobales. Para darle escala a este proceso, la Provincia podría apostar a la producción con la compra de un molino local y se podrían formar cooperativas de trabajo, para que no solamente se trate materia prima, sino que se le dé un valor agregado en su lugar de origen».

«Se puede incorporar a las chauchas de algarrobo como alternativa productiva, es fundamental que la comunidad se siga apropiando y mantener a los árboles de algarrobo en pie, con un emprendimiento basado en la economía regenerativa y sustentable», concluyó Kronhaus