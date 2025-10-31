VILLA RIO NEGRO: TERMINO DETENIDO POR SUSTRAER CELULARES Y ZAPATILLAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven fue identificado como el autor del robo luego de que la víctima lo viera usando las zapatillas sustraídas. Estaba detenido por otra causa y fue notificado por el nuevo hecho.

Una investigación de la Comisaría Segunda Metropolitana permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido días atrás en el barrio Villa Río Negro, donde una vecina denunció la sustracción de varios objetos de su vivienda.

La damnificada había informado la pérdida de dos teléfonos celulares, uno marca Samsung y otro Alcatel y un par de zapatillas. Además, señaló a un joven del barrio como presunto autor, a quien luego observó utilizando el calzado robado.

Tras la intervención del personal de la Segunda, el sospechoso fue identificado y se comprobó que ya se encontraba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas por otra causa. Por orden de la Fiscalía interviniente, se le notificó formalmente la aprehensión en la causa por supuesto hurto, y se recuperó el par de zapatillas denunciado.

La investigación continúa para intentar recuperar el resto de los elementos sustraídos.

